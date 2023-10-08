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22:45 (мск), источник: © РИА Новости

Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать, насколько их деятельность полезна, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Для нас я бы предложил разработать социальный рейтинг для чиновников — насколько их деятельность полезна для общества и государства. Если студенты возьмутся за такую задачу, это будет здорово!» — заявил Миронов.

Депутат подчеркнул, что сомневается в целесообразности внедрения систем социального мониторинга в России для простых граждан, отметив, что подобный рейтинг существует в Китае, но там он действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям.

«Хочу подчеркнуть, что в Китае нет единой системы социального ранжирования населения. Это миф, растиражированный западными и отечественными массмедиа. Может быть, когда-то наши соседи к этому придут — для этого есть и технологические, и ментальные предпосылки. В конце концов, в рамках подобной модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это точно не для России», — написал Миронов.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что РГСУ подтвердил разработку экспериментальной платформы «Мы», которая сможет формировать социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров.

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