21:16 (мск), источник: Life.ru
Израиль сообщил о гибели 57 военнослужащих национальной армии в боях с ХАМАС
Число военнослужащих Израиля, погибших с начала вчерашней атаки ХАМАС, выросло до 57. Об этом говорится на сайте ЦАХАЛ.
Израиль сообщил о гибели 57 военнослужащих национальной армии в боях с ХАМАС.
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой ХАМАС.
Ранее Лайф сообщал о том, что 26 военнослужащих Израиля были убиты после атаки ХАМАС. Список продолжает обновляться.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса», а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убиты и около двух тысяч пострадали. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.