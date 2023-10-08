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Арабо-израильский конфликт
21:16 (мск), источник: Life.ru

Израиль сообщил о гибели 57 военнослужащих национальной армии в боях с ХАМАС

Число военнослужащих Израиля, погибших с начала вчерашней атаки ХАМАС, выросло до 57. Об этом говорится на сайте ЦАХАЛ.

Источник: AP 2023

Израиль сообщил о гибели 57 военнослужащих национальной армии в боях с ХАМАС.

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой ХАМАС.

Ранее Лайф сообщал о том, что 26 военнослужащих Израиля были убиты после атаки ХАМАС. Список продолжает обновляться.

Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса», а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убиты и около двух тысяч пострадали. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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