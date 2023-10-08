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Арабо-израильский конфликт
22:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат Госдумы Хинштейн осудил боевиков «Хамаса» за атаку на Израиль

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») осудил нападение палестинского исламского движения «Хамас» на территорию Израиля. По его словам, «не может быть никаких оправданий для террористов, похищающих беззащитных детей и женщин».

Источник: РИА "Новости"

«То, что происходит в эти дни в Израиле, — по-настоящему страшно. С ужасом ставлю себя на место людей, чьих детей или близких захватили в заложники или убили, и все внутри холодеет. У терроризма — много личин, но за каждым из них скрывается кровавый оскал», — написал господин Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, каждый, кто пытается найти какие-то объяснения действиям «Хамаса», «должен точно так же должен “понять” и Беслан, и Норд-Ост, и Буденновск».

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.

Накануне бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. Число погибших израильтян, по информации волонтеров, уже превысило 700 человек. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, погибли более 300 человек.

Александр Кислов

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