Главное
Арабо-израильский конфликт
22:18 (мск), источник: Ведомости

Постпред Израиля при ООН заявил о планах уничтожить ХАМАС

Израиль не будет вести переговоры о перемирии с ХАМАС, поскольку планирует уничтожить палестинскую группировку, заявил постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан.

Источник: AFP 2023

«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились», — заявил он (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что стороны в настоящее время находятся в состоянии войны — Израиль уже объявил о введении военного положения, кроме того, палестинцы вывезли с территории страны неизвестное количество заложников. Боестолкновения продолжаются.

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Они обвинили Израиль в нарушении «красных линий» в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны. По последним данным, с израильской стороны погибли более 700 человек, ранены свыше 2100. В Палестине сообщалось о более 350 погибших, около 2200 пострадали. США уже выразили полную поддержку Израилю и пообещали оказать ему дополнительную военную поддержку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что пишут СМИ о палестино-израильском конфликте
Кадр дня
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН