00:30 (мск), источник: ТАСС
Небензя заявил, что Россия выступает за перемирие и переговоры в ситуации вокруг Газы
Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что важно немедленно прекратить боевые действия.
ООН, 9 октября. /ТАСС/. Россия в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС.
«Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — сказал он.