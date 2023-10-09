Главное
Арабо-израильский конфликт
00:30 (мск), источник: ТАСС

Небензя заявил, что Россия выступает за перемирие и переговоры в ситуации вокруг Газы

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что важно немедленно прекратить боевые действия.

Источник: AP 2023

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Россия в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС.

«Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — сказал он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно поэтому мы крестимся справа налево
Блинкен ответил на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН