Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза.
Постпред Мальты Ванесса Фрейзер в свою очередь заявила, что ни одно из государств не предлагало проекта заявления. Она также указала, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на Израиль.
Как рассказала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, с докладом о ситуации в зоне конфликта выступил спецкоординатор ООН Тор Веннесланд.
По ее словам, все члены Совбеза должны задействовать как международные, так и двусторонние каналы для призывов к прекращению огня и деэскалации.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.