Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
«Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — сказал посол журналистам.
Совет Госдумы уже в понедельник собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации, сообщила РИА Новости председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина.
Антонов отверг звучащую в Вашингтоне критику позиции России.
«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе “что позволено США, не позволено другим странам”. Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания», — сказал он.
«Свыше 25 лет Вашингтон тормозит процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать. На словах декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты, администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности. Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов», — объяснил посол.