Главное
Арабо-израильский конфликт
03:30 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Отказ американцев от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, это сделавшую, предпринимать шаги для восстановления паритета, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

«Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — сказал посол журналистам.

Совет Госдумы уже в понедельник собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации, сообщила РИА Новости председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина.

Антонов отверг звучащую в Вашингтоне критику позиции России.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе “что позволено США, не позволено другим странам”. Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания», — сказал он.

«Свыше 25 лет Вашингтон тормозит процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать. На словах декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты, администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности. Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов», — объяснил посол.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта