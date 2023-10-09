06:20 (мск), источник: ТАСС
Израильские военные проводят спецоперации в Иерихоне и Тубасе
БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Спецподразделения израильской армии проводят ранним утром превентивные операции в ряде районов Западного берега реки Иордан.
Как сообщил телеканал Al Hadath, в лагере Акабат-Джабер в окрестностях города Иерихон и в Тубасе к северу от Наблуса бойцы «Бригад мучеников Аль-Аксы»(военизированное крыло палестинского движения ФАТХ — прим. ТАСС) вступили в перестрелки с израильскими силовиками.
Как сообщило агентство WAFA, в воскресенье ожесточенные столкновения с израильскими полицейскими силами произошли в арабских районах в Восточном Иерусалиме, а также в лагерях беженцев Каландия и Тулькарм, где проводились зачистки. Для разгона акций протеста израильские военные использовали слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых местах был открыт огонь, в результате погибли 15 палестинцев и трое получили ранения.