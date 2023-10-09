Компартия Китая исключила экс-главу China Everbright из своих рядов за коррупцию

Как уточняется на сайте антикоррупционного регулятора, Ли Сяопэн «не предан партии и поступил нечестно», и к тому же препятствовал проведению расследования. Он обвиняется в незаконном присвоении материальных ценностей «на огромную сумму».
Среди нарушений, допущенных экс-главой China Everbright, — злоупотребление служебным положением, ослабление правил корпоративного контроля, стремление к наживе за счет занимаемой должности, противозаконное использование кредитов.
Дело Ли Сяопэна, как отмечается, находится на рассмотрении в прокуратуре. Его незаконно нажитое имущество передано на хранение компетентным государственным органам.
Власти Китая активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной кампании многие чиновники, включая высокопоставленных, лишились постов и были приговорены к тюремному заключению. В целях пресечения злоупотреблений в партийных структурах и правительстве в марте 2018 года КНР создала Государственный надзорный комитет. Он наделен расширенными полномочиями для борьбы с нарушениями.