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07:10 (мск), источник: ТАСС

Компартия Китая исключила экс-главу China Everbright из своих рядов за коррупцию

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Коммунистическая партия Китая (КПК) исключила из своих рядов бывшего секретаря парткома, экс-председателя правления холдинга China Everbright Group («Чайна эвэрбрайт груп») Ли Сяопэна в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Об этом сообщила Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины.

Источник: Reuters

Как уточняется на сайте антикоррупционного регулятора, Ли Сяопэн «не предан партии и поступил нечестно», и к тому же препятствовал проведению расследования. Он обвиняется в незаконном присвоении материальных ценностей «на огромную сумму».

Среди нарушений, допущенных экс-главой China Everbright, — злоупотребление служебным положением, ослабление правил корпоративного контроля, стремление к наживе за счет занимаемой должности, противозаконное использование кредитов.

Дело Ли Сяопэна, как отмечается, находится на рассмотрении в прокуратуре. Его незаконно нажитое имущество передано на хранение компетентным государственным органам.

Власти Китая активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной кампании многие чиновники, включая высокопоставленных, лишились постов и были приговорены к тюремному заключению. В целях пресечения злоупотреблений в партийных структурах и правительстве в марте 2018 года КНР создала Государственный надзорный комитет. Он наделен расширенными полномочиями для борьбы с нарушениями.

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