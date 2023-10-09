Иран отрицает причастность к планированию нападения на Израиль

The Wall Street Journal (WSJ) ранее написала, что Тегеран помог «Хамасу» спланировать атаку на Израиль.
В диппредставительстве Ирана заявили, что решения, принимаемые палестинским движением, «являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа». Дипломаты отметили, что Иран решительно поддерживает Палестину, но не участвует в предпринимаемых ею ответных действиях, поскольку все решения принимают только палестинские власти. По мнению иранских дипломатов, Израиль «пытается оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана и оперативному планированию».
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным, в секторе Газа погибли более 400 человек, свыше 123,5 тыс. палестинцев покинули свои дома. Источники WSJ утверждали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение вооруженных сил Ирана) работали с членами «Хамаса» над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений.