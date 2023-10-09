WP: Израиль попросил США пополнить запасы снарядов для «Железного купола»

Планируется, что президент США Джо Байден окажет дополнительную финансовую помощь Израилю и направит соответствующий запрос совместно с запросом на финансирование Украины, сообщил анонимный источник газете. Информацию о том, что израильские власти обратились к Штатам, подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Однако он не раскрыл о чем именно просили израильтяне.
Власти Израиля ожидают, что военные действия продлятся несколько недель и предполагают расширение конфликта с другими странами. Израильские спецслужбы внимательно следят за южным Ливаном на случай атак со стороны «Хезболлы», однако они попросили усилить сотрудничество с США, поскольку Вашингтон обладает широкими возможностями наблюдения и опасается, что «Хезболла» или другие поддерживаемые Ираном группировки могут в значительной степени присоединиться к конфликту, пишет издание.
8 октября Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). В группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.