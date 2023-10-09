Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак находится в Скубянке, где примет участие в передаче земель бывшего центра отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны», — говорится в сообщении.
«Министр сообщил, что территория в Скубянке будет использоваться в основном для обучения и развития навыков военнослужащих Войск территориальной обороны», — отметили военные.
В прошлом году польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую дипмиссия арендовала с 80-х годов прошлого века, мотивируя это отсутствием арендной платы.
При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.