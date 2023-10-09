Израильская армия заявила об окончании боевых действий в городах

Населенные пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военных. В то же время в ЦАХАЛ допустили, что в городах еще остались вооруженные лица. Сегодня сообщалось об операции в Сдероте.
Кроме того, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС в секторе Газа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.