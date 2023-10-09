Обострение на Ближнем Востоке и операция на Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле, у него ожидается несколько встреч, в том числе с министром культуры Ольгой Любимовой. Ожидается, что будет подниматься тема ситуации в новых регионах.
При необходимости контакты с Израилем и Палестиной на высшем уровне могут быть оперативно согласованы. «В настоящий момент в графике таких контактов нет, контакты идут по линии дипломатического ведомства».
Характеризуя ситуацию, «вряд ли что-то можно добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим министерством иностранных дел».
«Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло. Ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона».
«Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки». Дипломаты пока не располагают информацией о пострадавших россиянах.
Отдельно можно выделить аспект ситуации с россиянами в Палестине: «несколько тысяч наших сограждан проживают» на территории Палестинской национальной администрации.
«Если у кого-то нет необходимости в оказании помощи, он не обращается за помощью».
«СВО — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами». «По срокам сказать не могу — это прерогатива наших военных».
«Ситуация в Израиле — это совсем иные события».
Что касается «ревнивых заявлений» из Киева — накачивание Украины вооружениями «так или иначе войдет в тенденцию на снижение». «Технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться».
«Эмоциональная усталость и оправданные» вопросы, куда идут деньги налогоплательщиков на Западе, уже появляются.
«Владимир Вольфович [Жириновский] делал очень много разных заявлений, которые, безусловно» содержали глубокий анализ.