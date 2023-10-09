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Арабо-израильский конфликт
12:26 (мск), источник: ТАСС

Обострение на Ближнем Востоке и операция на Украине. Темы брифинга Пескова

Обострение между Израилем и Палестиной и влияние этой ситуации на спецоперацию РФ на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него ожидается несколько встреч, в том числе с министром культуры Ольгой Любимовой. Ожидается, что будет подниматься тема ситуации в новых регионах.

О ситуации на Ближнем Востоке

При необходимости контакты с Израилем и Палестиной на высшем уровне могут быть оперативно согласованы. «В настоящий момент в графике таких контактов нет, контакты идут по линии дипломатического ведомства».

Характеризуя ситуацию, «вряд ли что-то можно добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим министерством иностранных дел».

«Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло. Ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона».

О россиянах в Израиле и Палестине

«Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки». Дипломаты пока не располагают информацией о пострадавших россиянах.

Отдельно можно выделить аспект ситуации с россиянами в Палестине: «несколько тысяч наших сограждан проживают» на территории Палестинской национальной администрации.

«Если у кого-то нет необходимости в оказании помощи, он не обращается за помощью».

Об американской помощи Израилю и Украине

«СВО — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами». «По срокам сказать не могу — это прерогатива наших военных».

«Ситуация в Израиле — это совсем иные события».

Что касается «ревнивых заявлений» из Киева — накачивание Украины вооружениями «так или иначе войдет в тенденцию на снижение». «Технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться».

«Эмоциональная усталость и оправданные» вопросы, куда идут деньги налогоплательщиков на Западе, уже появляются.

О заявлениях Жириновского по Ближнему Востоку

«Владимир Вольфович [Жириновский] делал очень много разных заявлений, которые, безусловно» содержали глубокий анализ.

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