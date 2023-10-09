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Арабо-израильский конфликт
12:28 (мск), источник: Ведомости

ЦАХАЛ заявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановила контроль над всеми своими населенными пунктами, однако в районе все еще могут быть боевики, заявил ее официальный представитель Даниэль Хагари.

Источник: AP 2023

«Мы контролируем населенные пункты. Мы проводим сканирование, в этом районе все еще могут быть террористы, мы продолжаем его зачищать», — сказал он.

В армию за 48 часов было призвано 300 000 резервистов, добавил Хагари.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.

По информации СМИ, ХАМАС последние два года скрывала свои военные планы и убеждала Израиль, что не хочет войны и заинтересована в экономической стабильности. Группировка также использовала «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев. Во время подготовки ХАМАС соорудил в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм.

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