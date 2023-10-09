ЦАХАЛ заявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны

«Мы контролируем населенные пункты. Мы проводим сканирование, в этом районе все еще могут быть террористы, мы продолжаем его зачищать», — сказал он.
В армию за 48 часов было призвано 300 000 резервистов, добавил Хагари.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.
По информации СМИ, ХАМАС последние два года скрывала свои военные планы и убеждала Израиль, что не хочет войны и заинтересована в экономической стабильности. Группировка также использовала «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев. Во время подготовки ХАМАС соорудил в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм.