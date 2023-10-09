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14:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО, напомнил слова Владимира Путина о необходимости соблюдения всех положений Конституции.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, в Кремле основываются на заявлении Путина во время послания Федеральному собранию в этом году. Глава государства, в частности, указал на необходимость соблюдения всех требований демократии и Конституции в том числе и в случае с выборами.

Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он добавил, что при этом все могут высказывать свои идеи и предложения.

Пресс-секретарь президента также отметил, что вряд ли кто-то сможет соперничать с Путиным в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства Путин является «абсолютно лидирующим политиком». Песков отметил, что это «та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить». Он также предположил, что именно это и имеет в виду Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выступил с инициативой временно отменить предстоящие выборы президента из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом — Путиным.

Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.

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