В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента

По словам Пескова, в Кремле основываются на заявлении Путина во время послания Федеральному собранию в этом году. Глава государства, в частности, указал на необходимость соблюдения всех требований демократии и Конституции в том числе и в случае с выборами.
Он добавил, что при этом все могут высказывать свои идеи и предложения.
Пресс-секретарь президента также отметил, что вряд ли кто-то сможет соперничать с Путиным в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства Путин является «абсолютно лидирующим политиком». Песков отметил, что это «та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить». Он также предположил, что именно это и имеет в виду Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выступил с инициативой временно отменить предстоящие выборы президента из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом — Путиным.
Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.