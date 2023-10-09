Главное
Палестино-израильский конфликт
16:06 (мск), источник: © РИА Новости

Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Ну что, натовские друзья, доигрались?» — написал он.

Замглавы Совбеза указал, что дальше это вооружение, как и оружие, оставленное при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.

Как напомнил Медведев, и до нынешних событий «коррумпированные власти Украины» продавали все полученное от зарубежных партнеров. Он отметил, что Киев воровал «все, что плохо лежит», в частности газ, нефть, продукты и материалы.

«Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты “з Києва”», — добавил замглавы Совбеза.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Тель-Авива.

Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
В Сети вспомнили 'пророчество' Жириновского об Украине и Ближнем Востоке
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрий