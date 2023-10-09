Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев

«Ну что, натовские друзья, доигрались?» — написал он.
Замглавы Совбеза указал, что дальше это вооружение, как и оружие, оставленное при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
Как напомнил Медведев, и до нынешних событий «коррумпированные власти Украины» продавали все полученное от зарубежных партнеров. Он отметил, что Киев воровал «все, что плохо лежит», в частности газ, нефть, продукты и материалы.
«Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты “з Києва”», — добавил замглавы Совбеза.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.