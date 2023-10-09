Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

«Масштаб террора и жестокости по отношению к Израилю и его народу достиг поворотной точки. <…> Будучи крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более 691 млн евро», — написал чиновник.
По его словам, «все платежи приостанавливаются незамедлительно».
Кроме того, ЕК сняла с повестки дня рассмотрение всех новых совместных проектов с палестинцами, в том числе на 2023 год.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.