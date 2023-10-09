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Палестино-израильский конфликт
16:30 (мск), источник: © РИА Новости

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Европейский союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли в публикации в соцсети Х.

Источник: Reuters

«Масштаб террора и жестокости по отношению к Израилю и его народу достиг поворотной точки. <…> Будучи крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более 691 млн евро», — написал чиновник.

По его словам, «все платежи приостанавливаются незамедлительно».

Кроме того, ЕК сняла с повестки дня рассмотрение всех новых совместных проектов с палестинцами, в том числе на 2023 год.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.

По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.

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