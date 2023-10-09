Израиль опроверг, что Египет предупредил их о планах ХАМАС атаковать

«Публикация о том, что премьер-министр Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью. Никакого предварительного сообщения из Египта не поступало, и премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента создания правительства — ни косвенно, ни напрямую. Это полнейшие фейковые новости», — говорится в заявлении канцелярии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» объявило об операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
«Бригады Аль-Кассам» заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.