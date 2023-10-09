Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС «Галичину»*, ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) или современный украинский нацбатальон «Азов»**, это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен.
Отмечается, что почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что «не имеет собственных данных» об этих происшествиях.
«Не уверена, что возможно восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по словам о том, что тот «воевал с русскими и Советской армией», не могла определить, что украинец был эсэсовцем.
На заседание канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского 22 сентября был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что «против русских» Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина»*, которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.