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21:22 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заявление Кабмина Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеру, дивизию СС «Галичину»* и ряд других организаций стало подтверждением реабилитации нацизма в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС «Галичину»*, ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) или современный украинский нацбатальон «Азов»**, это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен.

Отмечается, что почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что «не имеет собственных данных» об этих происшествиях.

Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма — через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

«Не уверена, что возможно восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по словам о том, что тот «воевал с русскими и Советской армией», не могла определить, что украинец был эсэсовцем.

На заседание канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского 22 сентября был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.

Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что «против русских» Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина»*, которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Запрещенная в России террористическая организация.

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