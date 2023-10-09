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21:57 (мск), источник: РБК

ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем

Движение ХАМАС открыто для обсуждения потенциального перемирия с Израилем, передает Reuters со ссылкой на представителя движения.

Источник: Reuters

Предложение о прекращении огня палестинской группировке и Израилю ранее направил Египет. Каир предлагал установить перемирие до завершения обмена пленными.

По последним данным, число израильтян, убитых с начала боевых действий, возросло до 900, пишет Haaretz. Минздрав Палестины сообщает о 687 погибших в секторе Газа.

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