21:57 (мск), источник: РБК
ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем
Движение ХАМАС открыто для обсуждения потенциального перемирия с Израилем, передает Reuters со ссылкой на представителя движения.
Предложение о прекращении огня палестинской группировке и Израилю ранее направил Египет. Каир предлагал установить перемирие до завершения обмена пленными.
По последним данным, число израильтян, убитых с начала боевых действий, возросло до 900, пишет Haaretz. Минздрав Палестины сообщает о 687 погибших в секторе Газа.
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