«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — говорится в сообщении со ссылкой на слова Мери.
В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости.
«В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились», — сообщает YLE.
Проблемы также возникли с информированием российских владельцев о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.
Кабмин Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и, возможно, перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в Испании и местное контактное лицо, уточняет телерадиокомпания.
В сентябре глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что «Россия и россияне понимают», что за ситуацию на Украине «нужно платить, и нам очень важно это показать».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление «абсолютно хамским». Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада.