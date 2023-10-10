Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией

Как ранее заявил Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10−15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
По мнению Пушкова, к словам американского генерала стоит «отнестись серьезно».
«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — отметил он.
При этом сенатор указал на рост вероятности того, что Вашингтону будет «не до военного конфликта с Россией». Он напомнил, что все больше влиятельных фигур, начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами — считают главным противником и соперником не Россию, а Китай, призывая не финансировать Украину, а готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.
Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, Пушков назвал «множественность вызовов», ставящих под сомнение гегемонию Штатов, включая эволюцию Глобального Юга к большей самостоятельности в мировых делах.
Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вмешиваться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего «глобального лидерства».
«Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США», — резюмировал он.