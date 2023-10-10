Дипмиссия в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС

«Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем», — сказала она.
Как сообщило ранее агентство Рейтер, ссылаясь на представителя боевого крыла палестинского движения, среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе с российским.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела мобилизацию резервов и приступила к зачистке населенных пунктов, а также провела массированные обстрелы объектов в секторе Газа.
По данным израильской государственной радиостанции Kan, в результате эскалации конфликта погибли более 800 граждан. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560 человек.
Впоследствии член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что цели палестинской операции выполнены, и теперь они готовы к политическому урегулированию. Он также отметил, что движение поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.