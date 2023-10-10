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13:30 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман является гражданином России, он может возвращаться в страну и жить в ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение бизнесмена в Москву.

Источник: РИА "Новости"

«Фридман — гражданин РФ. Он может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой другой гражданин РФ. Нет ничего необычного», — сказал представитель Кремля.

9 октября Фридман подтвердил информацию о переезде в Израиль, однако сейчас он находится в Москве «из-за сложившейся ситуации». «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», — уточнял он, предположительно говоря о боевых действиях между ХАМАС и армией Израиля.

В «Альфа-групп» также рассказали РБК, что сейчас Фридман находится в Москве и планирует посещать Россию регулярно.

В середине сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, связанных с бизнесменом. Им запрещено заходить в порты и аэропорты королевства, регистрироваться в судовом или авиационном реестрах страны. Санкциями предусмотрена возможность задержания такого транспорта, а также закреплен запрет на оказание им какой-либо технической помощи.

После начала боевых действий на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен.

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