Отношения с Израилем и Палестиной и возвращение Фридмана. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, в ближайшее время он проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Затем «в формате с глазу на глаз» они проведут рабочий завтрак.
Вечером не исключен международный телефонный разговор.
«Пока дат [визита президента Палестины Махмуда Аббаса] нет, точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам». «Мы продолжаем наши контакты с палестинцами». «Он заранее планировался», до обострения.
«У нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты», «в том числе на высоком уровне». Наряду с этим «у нас есть наши отношения с Государством Израиль», с ним многое объединяет, «прежде всего большое число наших соотечественников».
«Мы осуществляем наши контакты и принимаем участие во всех, к сожалению, немногочисленных форматах, которые ищут совместную почву для урегулирования». «Намерены дальше прикладывать усилия и играть свою роль» в поисках путей урегулирования.
«Мы контактируем с палестинцами», в том числе по вопросу информации о захвате в заложники граждан РФ.
«Необходимые контакты осуществляются, чтобы выяснить, так это или не так, и какова дальнейшая судьба этих людей».
В Кремле к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского насчет «причастности» России к конфликту на Ближнем Востоке относятся «негативно: они не имеют под собой совершенно никаких оснований».
Обострения в Палестине и на Украине — «разные процессы»: на Ближнем Востоке «это застарелый конфликт», у которого «глубокие корни, много глубоких противоречий». «Не все уже владеют нюансами» в вопросе причин его происхождения.
«У Кремля нет в этой связи никаких комментариев».
«Он же гражданин Российской Федерации, может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать». «Здесь нет ничего необычного».
«Речь идет о том, что он был передан», а не вручен лично.