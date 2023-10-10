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13:50 (мск), источник: ТАСС

Отношения с Израилем и Палестиной и возвращение Фридмана. Темы брифинга Пескова

Отношения России с Израилем и Палестиной, инвективы президента Украины Владимира Зеленского и возвращение Михаила Фридмана стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, в ближайшее время он проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Затем «в формате с глазу на глаз» они проведут рабочий завтрак.

Вечером не исключен международный телефонный разговор.

«Пока дат [визита президента Палестины Махмуда Аббаса] нет, точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам». «Мы продолжаем наши контакты с палестинцами». «Он заранее планировался», до обострения.

О поддержке Палестины или Израиля

«У нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты», «в том числе на высоком уровне». Наряду с этим «у нас есть наши отношения с Государством Израиль», с ним многое объединяет, «прежде всего большое число наших соотечественников».

«Мы осуществляем наши контакты и принимаем участие во всех, к сожалению, немногочисленных форматах, которые ищут совместную почву для урегулирования». «Намерены дальше прикладывать усилия и играть свою роль» в поисках путей урегулирования.

О захвате ХАМАС россиян в заложники

«Мы контактируем с палестинцами», в том числе по вопросу информации о захвате в заложники граждан РФ.

«Необходимые контакты осуществляются, чтобы выяснить, так это или не так, и какова дальнейшая судьба этих людей».

О заявлениях Зеленского

В Кремле к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского насчет «причастности» России к конфликту на Ближнем Востоке относятся «негативно: они не имеют под собой совершенно никаких оснований».

Обострения в Палестине и на Украине — «разные процессы»: на Ближнем Востоке «это застарелый конфликт», у которого «глубокие корни, много глубоких противоречий». «Не все уже владеют нюансами» в вопросе причин его происхождения.

Об американской помощи Израилю

«У Кремля нет в этой связи никаких комментариев».

О возвращении в РФ Михаила Фридмана

«Он же гражданин Российской Федерации, может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать». «Здесь нет ничего необычного».

О вручении Путину ордена Кадырова

«Речь идет о том, что он был передан», а не вручен лично.

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