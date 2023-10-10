Главное
Главные новости 10 октября
13:37 (мск), источник: ТАСС

Французские войска начали покидать Нигер

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Первые французские военные покинули Нигер. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

Источник: Reuters

«Первые [военные] были выведены», — приводит агентство заявление Главного штаба.

Отмечается, что вывод французских войск проходит «в соответствии с планом, координация продолжается». В Нигере находятся около 1,4 тыс. военных ВС Франции.

В понедельник Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.

6 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники проинформировал, что Франция начнет вывод своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечала Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея и об отказе от военного сотрудничества с мятежниками. Париж планирует вывести свои воска из африканской страны до конца года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно поэтому мы крестимся справа налево
Блинкен ответил на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта