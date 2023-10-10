13:37 (мск), источник: ТАСС
Французские войска начали покидать Нигер
ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Первые французские военные покинули Нигер. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.
«Первые [военные] были выведены», — приводит агентство заявление Главного штаба.
Отмечается, что вывод французских войск проходит «в соответствии с планом, координация продолжается». В Нигере находятся около 1,4 тыс. военных ВС Франции.
В понедельник Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.
6 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники проинформировал, что Франция начнет вывод своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечала Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.
24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея и об отказе от военного сотрудничества с мятежниками. Париж планирует вывести свои воска из африканской страны до конца года.