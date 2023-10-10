15:09 (мск), источник: ТАСС
Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании денонсировала рамочную конвенцию Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.
Документ внес в палату 29 сентября президент России Владимир Путин. Сама конвенция подписана от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года. По ней стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту со стороны закона. Также стороны обязаны принимать в необходимых случаях надлежащие меры, с тем чтобы поощрять во всех областях экономической, социальной, политической и культурной жизни полное и действительное равенство между принадлежащими к нацменьшинству и к большинству населения.
В пояснительной записке отмечается, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами — участниками конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Кроме того, РФ лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».
Также указано, что прекращение участия в договоре позволит избежать дискриминационного отношения к России в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что «государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура». Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ «в связи с вооруженным вторжением на Украину».
Россия присоединилась к Совету Европы в феврале 1996 года. При вступлении она взяла на себя обязательства, среди них — присоединение к европейским конвенциям, передача учреждений пенитенциарной системы России под юрисдикцию Минюста (из МВД), принятие закона об альтернативной военной службе и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека.