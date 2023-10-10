Масштабная операция Израиля и отказ ХАМАС вести переговоры о заложниках. События в регионе

Тем временем Москва предпринимает усилия, чтобы прояснять ситуацию с заложниками, в числе которых могут быть россияне. Также в МИД РФ работают над вопросом эвакуации российских граждан из зоны конфликта. По данным посольства РФ, в результате нападения ХАМАС погибли двое граждан России.
ТАСС собрал основное, что известно о конфликте.
Свыше 900 жителей Израиля погибли, еще свыше 2,6 тыс. получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Также Израиль потерял с начала конфликта уже 123 военнослужащих, сообщила газета The Times of Israel.
По последним данным, в результате столкновений и обстрелов более 780 палестинцев погибли, свыше 4 тыс. ранены. В числе жертв пять палестинских журналистов, работавших в СМИ сектора Газа. Число лиц, вынужденно покинувших своих дома в секторе Газа, по данным ООН, возросло до 137 тыс.
Армия Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа, удары уже нанесены по арсеналу и командному пункту. В городе Беэр-Шева и в пустыне Негев возобновились сигналы воздушной тревоги.
Авиация армии Израиля также нанесла удары близ контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД палестинского анклава.
Представитель ХАМАС Али Бараке заявил в интервью агентству Associated Press, что до сих пор было задействовано лишь около 2 тыс. боевиков из 40 тыс., находящихся в секторе Газа. Израильская армия призвала за 48 часов 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий. Кроме того, израильские ВВС перебросили по воздуху сотни находившихся в Европе военнослужащих. Глава армейской пресс-службы бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что завершена эвакуация жителей всех населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от сектора Газа, а любой, кто приблизится к территории Израиля, погибнет. Вертолет Армии обороны Израиля уничтожил отряд террористов, пересекших границу страны в районе кибуца Зиким на юге (расположен рядом с границей сектора Газа).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился создать координационный центр для поиска пропавших без вести израильтян после атаки боевиков ХАМАС.
На фоне повышенного спроса крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов «Шуферсаль» ограничила продажу продуктов.
Продолжается эвакуация из страны иностранных граждан. Так, Польша вывезла уже более 600 граждан, власти Румынии также вывезли почти 600 человек, Италия эвакуирует порядка 200 человек, Казахстан отправил в Израиль борт для вывоза своих граждан.
Угроза вмешательства третьих стран
Посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев в интервью газете Politico призвал страны ЕС предотвратить вступление в конфликт Ливана и Палестины.
Между тем председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун предостерег Иран от участия в конфликте. ОАЭ, по данным портала Axios, который ссылается на источники обратились с аналогичным предостережением к Сирии. Официальный представитель ОАЭ в ответ на запрос портала отказался комментировать дипломатические контакты с другим государством.
Тем временем Израиль перебросил десятки тысяч военнослужащих к границе с Ливаном в ожидании нападения вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболлах». Также Армия обороны Израиля поднимала в небо вертолеты, заподозрив, что воздушные границы на севере страны в районе Голанских высот и Верхней Галилеи были нарушены, но информация не подтвердилась.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания объявил, что движение не намерено вести какие-либо переговоры о судьбе захваченных израильских заложников до тех пор, пока продолжаются боевые действия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпринимает усилия, чтобы прояснить ситуацию с заложниками, среди которых могут быть россияне. Он подтвердил, что Москва контактирует с палестинцами.
Ранее представитель движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил телеканалу Al Jazeera, что среди заложников, угнанных в сектор Газа, есть россияне и граждане Китая. Кроме того, он отметил, что среди заложников есть десятки людей с двойным гражданством.
Песков заявил, что Россия намерена содействовать поиску путей урегулирования. Приоритетом Москвы является обеспечение безопасности граждан РФ на Ближнем Востоке, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, вопрос об эвакуации граждан сейчас решается.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, указала на крупный провал разведывательных служб США, не предупредивших о возможной эскалации палестино-израильского конфликта.
США направили первую партию военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.
Телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве и Конгрессе США сообщил, что Администрация США рассматривает возможность объединить запросы на предоставление помощи Израилю и Украине, так как такой подход вызовет меньше сопротивления со стороны противников поддержки Киева среди республиканцев.
Вопрос о помощи Палестине
Ранее еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгейи объявил, что Еврокомиссия немедленно замораживает всю помощь развитию для Палестины в €691 млн. Затем еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич объявил, что Еврокомиссия будет оказывать гуманитарную помощь всем нуждающимся палестинцам.
Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о необходимости продолжать помогать Палестине. Против приостановки помощи выступила Франция и Испания.
Всемирная организация здравоохранения на фоне блокады сектора Газа призвала открыть гуманитарный коридор для «критически важных поставок».
Лидеры Великобритании, Германии, Италии, США и Франции в ходе совместного телефонного разговора осудили действия ХАМАС и выразили полную поддержку Израилю.
Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян высказал мнение, что операция ХАМАС стала ответом на «преступные действия» Израиля. А в телефонном разговоре с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой он призвал все исламские страны срочно оказать помощь палестинскому народу.
Между тем Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила в военных преступлениях как ХАМАС, так и Израиль, который наносил «неизбирательные авиаудары» и применил карательные меры к жителям сектора Газа. На тяжелые последствия блокады сектора Газа со стороны Израиля обратили внимание и в ООН. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что введение блокады, которая «ставит под угрозу жизни мирных граждан», запрещено международным правом.
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