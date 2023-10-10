Главное
Палестино-израильский конфликт
17:15 (мск), источник: ТАСС

Президент Финляндии не исключил внешнее воздействие на поврежденный газопровод в Эстонию

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил с утверждением, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия.

Источник: AFP 2023

Вполне вероятно, что повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока не ясна, расследование продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии.

Саули Ниинистё
президент Финляндии

Как пишет президент, причины повреждения расследуются с воскресенья, власти проинформированы о ситуации.

«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня у меня состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово помочь в расследованиях», — продолжил он.

С аналогичным заявлением выступил и Столтенберг. «Говорил с президентом Финляндии Саули Ниинесте о повреждении подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией. НАТО ведет обмен информацией и готова оказать помощь Финляндии и Эстонии», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Ситуация с газопроводом

Как ранее сообщил оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid, работа подводного газопровода между странами приостановлена в связи с подозрением на утечку. «8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что утечку удалось остановить. Поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в порту Инкоо. Ведется расследования причин случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно поэтому мы крестимся справа налево
Блинкен ответил на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта