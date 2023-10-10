Президент Финляндии не исключил внешнее воздействие на поврежденный газопровод в Эстонию

Как пишет президент, причины повреждения расследуются с воскресенья, власти проинформированы о ситуации.
«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня у меня состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово помочь в расследованиях», — продолжил он.
С аналогичным заявлением выступил и Столтенберг. «Говорил с президентом Финляндии Саули Ниинесте о повреждении подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией. НАТО ведет обмен информацией и готова оказать помощь Финляндии и Эстонии», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Как ранее сообщил оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid, работа подводного газопровода между странами приостановлена в связи с подозрением на утечку. «8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь», — говорится в тексте заявления.
Отмечается, что утечку удалось остановить. Поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в порту Инкоо. Ведется расследования причин случившегося.