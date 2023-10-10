Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024−2026 годы

Уточняется, что за два места от группы восточноевропейских государств боролись также Албания и Болгария. Первые набрали 123 голоса, вторые — 160. Москву поддержали представители 83 государств.
Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США.
«США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история. <…> Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. За Албанию кампанию вели США», — подчеркнула она.
По словам Заболоцкой, в истории еще не было случаев агитации на выборах в СПЧ.
Ранее Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда Генассамблея ООН по инициативе США и их союзников приняла резолюцию, приостанавливающую членство страны в Совете. Решение, принятое из-за спецоперации на Украине, лишило Россию права голоса и права выступать в СПЧ. В ответ Москва прекратила свои полномочия в этом органе.
Тем не менее, как указали в постпредстве России при ООН, страна решила претендовать на возвращение в состав Совета на нынешних выборах. Там подчеркнули, что Москва считает важным предотвратить дальнейшее превращение СПЧ в орган, «выполняющий задачи одной группы государств по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику».
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей. Эти страны имеют право голосовать при принятии резолюций или специальных сессий, которые проводятся СПЧ. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не могут немедленно переизбираться после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
СПЧ проводит не менее трех регулярных сессий в год общей протяженностью от десяти недель. Эти мероприятия проходят в марте, июне и сентябре.