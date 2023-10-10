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19:28 (мск), источник: © РИА Новости

Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024−2026 годы

ООН, 10 окт — РИА Новости. Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024−2026 годы по итогам выборов в Генассамблее, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2023

Уточняется, что за два места от группы восточноевропейских государств боролись также Албания и Болгария. Первые набрали 123 голоса, вторые — 160. Москву поддержали представители 83 государств.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США.

«США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история. <…> Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. За Албанию кампанию вели США», — подчеркнула она.

По словам Заболоцкой, в истории еще не было случаев агитации на выборах в СПЧ.

Ранее Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда Генассамблея ООН по инициативе США и их союзников приняла резолюцию, приостанавливающую членство страны в Совете. Решение, принятое из-за спецоперации на Украине, лишило Россию права голоса и права выступать в СПЧ. В ответ Москва прекратила свои полномочия в этом органе.

Тем не менее, как указали в постпредстве России при ООН, страна решила претендовать на возвращение в состав Совета на нынешних выборах. Там подчеркнули, что Москва считает важным предотвратить дальнейшее превращение СПЧ в орган, «выполняющий задачи одной группы государств по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику».

Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей. Эти страны имеют право голосовать при принятии резолюций ‎или специальных сессий, которые проводятся СПЧ. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не могут немедленно переизбираться после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.

СПЧ проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от десяти недель. Эти мероприятия проходят в марте, июне и сентябре.

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