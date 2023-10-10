Дмитрий Рогозин войдет в состав комитета Совфеда по обороне и безопасности

Соответствующие изменения, по словам Тимченко, одобрил комитет СФ по обороне. Кадровый вопрос включен в проект повестки дня 552-го заседания верхней палаты парламента, которое состоится 11 октября. Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России (ВКС) генерал-полковник Бондарев, представляющий в СФ правительство Кировской области, возглавлял комитет по обороне и безопасности с 27 сентября 2017 г. Он стал первым сенатором, делегированным в верхнюю палату парламента, минуя ценз оседлости (представитель региона в СФ должен проживать на территории данного субъекта в течение пяти лет, непосредственно предшествовавших выдвижению, или в совокупности 20 лет). Это требование было отменено для генералов в июне 2017 г.
Рогозин покинул должность генерального директора «Роскосмоса» в июле 2022 г. Он руководил госкорпорацией более четырех лет. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов. Булавин возглавлял ФТС в 2016—2023 гг. До этого на протяжении четырех лет он был полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В СФ Булавин заменил члена комитета по социальной политике Александра Гусаковского.
К вопросам ведения комитета СФ по обороне и безопасности относятся: правовое регулирование внутренней и внешней безопасности, военного строительства, охраны и защиты государственной границы, финансирования военной организации государства, поддержания правопорядка и законности. Особое внимание уделяется правовому обеспечению развития оборонно-промышленного комплекса, реформирования Вооруженных сил, включая улучшение социальной защищенности военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, борьбы с терроризмом и организованной преступностью.