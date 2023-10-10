Главное
Главные новости к вечеру 10 октября
22:25 (мск), источник: Известия

Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 октября заявил, что ситуация на Ближнем Востоке более чем тревожная.

Источник: Reuters

«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что доступ к урегулированию ситуации вокруг Израиля должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые «горячие головы».

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что продолжение взаимного насилия межу Израилем и палестинским движением ХАМАС чревато разрушительными последствиями. За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Закинули в сети: онлайн-торговлю обяжут создать «российскую полку»
Дельная оплата: власти предложат льготы растущему бизнесу с 2025 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий