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22:39 (мск), источник: © РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, а также выразили обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.

Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения.

пресс-служба Кремля

В сообщении также говорится о том, что «акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса».

Кроме того президенты России и Турции выразили обоюдную готовность активно содействовать урегулированию конфликта.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Контакты лидеров двух стран будут продолжены.

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