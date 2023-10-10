Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.
В сообщении также говорится о том, что «акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса».
Кроме того президенты России и Турции выразили обоюдную готовность активно содействовать урегулированию конфликта.
Путин и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Контакты лидеров двух стран будут продолжены.