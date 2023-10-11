Interia: в Польше пожаловались на поставляемый из России пластик

«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок. Здесь он становится более дешевой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным», — отмечается в материале.
По данным ассоциации «Польский рециклинг», с начала конфликта на Украине почти 40% предприятий, являющихся членами этой организации, столкнулись на рынке с дешевым российским первичным сырьем.
При этом потребность в пластмассе в Польше составляет примерно четыре миллиона тонн в год, что составляет 7,5% всего спроса Евросоюза. «Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг», — заявляют в ассоциации.
По словам главы «Польского рециклинга» Шимона Дзяк-Чекана, это «трагическая ситуация». «Польша вместо того, чтобы соблюдать стандарты Евросоюза и ограничивать количество пластиковых изделий в окружающей среде, продолжает наращивать их объемы. Дешевый первичный пластик из России и с Ближнего Востока, часто ввозимый к нам посредниками, наводняет нашу страну, где и так уже течет мощная река отходов, с которыми необходимо что-то делать», — пожаловался он.
Кроме того, еще одной проблемой являются налоги, которые Варшаве приходится платить за присутствие на рынке переработанных пластмасс — так называемый «пластиковый налог». По данным минфина Польши, только в 2021 году она заплатила из бюджета 1,69 миллиардов злотых (почти 400 миллионов долларов) этого налога, при этом эксперты считают, что в прошедшем году эта сумма могла превысить два миллиарда злотых (свыше 460 миллионов долларов).