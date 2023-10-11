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12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Столтенберг: НАТО ответит при подтверждении данных о диверсии на Balticconnector

Обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией изучаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пригрозил, что если подтвердится версия диверсии, то альянс даст решительный ответ.

Источник: AP 2023

Столтенберг рассказал, что уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Эстонии Каей Каллас. «Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом», — сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили об утечке. Трубопровод перекрыли, утечку остановили. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Эстония проводит расследование.

Лаура Кеффер

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