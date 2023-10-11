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13:29 (мск), источник: ТАСС

Ближний Восток, «релоканты» и миротворцы. Темы брифинга Пескова

Конфликт на Ближнем Востоке, возможность возвращения уехавших россиян и статус российских миротворцев в Нагорном Карабахе стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он примет участие в пленарной сессии Российской энергетической недели, на которой к нему присоединится премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. После выступлений будет дискуссия: «Ожидаем достаточно интересное обсуждение».

О датах визита Путина в Китай Кремль своевременно сообщит.

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса готовится. «По срокам мы вас своевременно проинформируем. Пока это время еще не наступило».

О конфликте на Ближнем Востоке

«Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта, и там, и там есть российские граждане», их судьба «является приоритетом номер один».

Россия тщательно анализирует ситуацию и «сохраняет свои позиции как страна, которая имеет потенциал участия в процессе урегулирования».

У Кремля пока нет «четкой информации» о числе погибших и пострадавших россиян, а также заложниках. «По понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется».

О ценах на нефть

«Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события (как конфликт на Ближнем Востоке — прим. ТАСС)».

«Наша координация и с саудитами, и с другими нашими партнерами, ее значение тут сложно переоценить». Визит в Москву министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана будет «хорошим случаем» обсудить эту координацию.

О «релокантах»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший, что возвращающимся «релокантам» «обеспечен Магадан», говорил о «тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима»: «С этими людьми нам не по пути».

В остальном уехавшие россияне могут свободно вернуться: «Мы говорим о подавляющем большинстве».

У уехавших «всегда, несмотря ни на что», остается родина, «и она всегда их ждет». «Кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра. Это нормальный процесс».

О сокращении полетов S7 из-за проблем с обслуживанием Airbus

«Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей».

Правительство принимает необходимые меры: «Встречаемся с новыми вызовами, ищем новые пути решения».

О российских миротворцах в Карабахе

Россия не обсуждала с армянским премьер-министром Николом Пашиняном возможный вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению: «Вопрос не обсуждался».

«Сейчас действительно они де-факто и де-юре — наши миротворцы — находятся на территории Азербайджана».

Статус миротворцев «конечно, будет обсуждаться с азербайджанской стороной». «Конечно же, мы продолжим наши контакты и с армянскими друзьями».

Об инциденте на газопроводе между Эстонией и Финляндией

«Это тревожная новость». Взрывы на «Северных потоках» уже создали «опасные прецеденты».

«Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб».

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