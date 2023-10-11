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19:27 (мск), источник: © РИА Новости

Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года.

Источник: Reuters

«На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы… Самое ранее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин напомнил, что США вместе с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

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