Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны

«На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы… Самое ранее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин напомнил, что США вместе с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».