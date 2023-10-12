В гарантии медпомощи включат постковид и психологов в поликлиниках

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, документ предусматривает увеличение расходов за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, и прежде всего — скорой медицинской помощи, профилактики, медицинской реабилитации, медицинской помощи в дневных стационарах, высокотехнологичной медицинской помощи. В том числе, более чем на 20% планируется увеличить объем профилактических мероприятий, включая диспансеризацию и медицинские осмотры.
Регионы обяжут проводить скрининг на выявление вирусного гепатита С, а также диагностические исследования по ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография) с целью раннего выявления онкологических болезней.
В проекте впервые предусмотрены средства для диспансерного наблюдения пациентов с наиболее распространенными хроническими болезнями, влияющими на инвалидность и смертность, к которым относятся онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет.
В документе впервые описывается объем медицинской реабилитации в амбулаторных условиях по группам болезней, являющихся наиболее частыми причинами смертности. Речь о реабилитации после COVID, сердечно-сосудистых заболеваний, а также при болезнях центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Как отмечают в Минздраве, для стационара впервые устанавливается объем медицинской помощи для проведения продолжительной реабилитации пациентам с тяжелыми поражениями центральной нервной системы и с сочетанными множественными травмами.
Психологические консультации в поликлиниках и новые тарифы
В рамках госгарантий с 2024 года в поликлиниках должна будет проводиться консультация медицинским психологом пациентов, в том числе получающих паллиативную медицинскую помощь в хосписах и домах сестринского ухода.
Объем первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной (посещения по паллиативной медицинской помощи, в том числе посещения на дому патронажными бригадами, включены в нормативы объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях), согласно предложенному Минздравом проекту будет составлять в совокупности 0,03 посещения на человека, как и в действующей Программе госгарантий, но с изменением объемов финансирования, отметили в фонде помощи хосписам «Вера».
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи при посещении по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами при сохранении среднего норматива объема медицинской помощи, равного 0,022 посещениям на одного жителя в 2024 году составит 506,4 рубля, в 2025 году — 548,3 рубля, в 2026 году — 593,8 рубля.
В действующей программе госгарантий на 2023 год заложено 467,6 рубля, на 2024 год — 486,3 рубля, на 2025 год — 505,8 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи при посещении на дому выездными патронажными бригадами при сохранении среднего объема в 0,008 посещений на одного жителя, составят в 2024 году 2,5 тысячи рублей, в 2025 г. — 2,7 тысячи рублей, в 2026 году —2,9 тысячи рублей. В действующей программе госгарантий на 2023 год заложено 2,33 тысячи рублей, на 2024 год — 2,43 тысячи рублей, на 2025 году — 2,5 тысячи рублей.
В перечне высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) тариф на выполнение операции коронарного шунтирования по ОМС вырастет на 30 тысяч руб. по сравнению с предыдущий версией (с 415 тысяч рублей до 445 тысяч рублей).
Сердечно-сосудистый хирург Центра грудной хирургии НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского Степан Бабешко считает это увеличение незначительным, так как цены на все расходные импортные материалы сильно выросли.
Проектом госпрограммы впервые предусмотрено внедрение нового перечня ВМП — ВМП IV — отдельно для подопечных госфонда «Круг добра». В список вошли операции по профилям «сердечная хирургия», «онкология», «детская хирургия», «медицинская реабилитация», «травматология и реабилитация», а также «торакальная хирургия» и «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)».
По словам исполнительного директора организации «Вместе против гепатита» Никиты Коваленко, в 2023 году программа госгарантий просто фиксировала, что каждый регион обязан лечить гепатит С по программе Обязательного медицинского страхования, в проекте госгарантий на 2024 год определено конкретное число пациентов, которых нужно вылечить.
«Мы посчитали и получилось, что практически всем регионам нужно расширять охват», — отметил Коваленко. В организации опасаются, что если следовать критериям приказа Минздрава и чек-листу, распространенному недавно Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, то регионы просто не наберут достаточного количества пациентов, чтобы уложиться в требования новой Программы госгарантий. Однако окончательный вывод о рациональности опасений можно будет сделать только после анализа ситуации с охватом терапией за 2023 год, говорит Коваленко.
Также исполнительный директор МОО «Вместе против гепатита» отметил, что ранее эксперты обсуждали вопрос внесения в Госгарантии проведения обязательного скрининга на гепатит C в диспансерного наблюдении россиян 1966−1986 годов рождения. Именно в этой возрастной группе выявляется наибольшее число больных хроническими вирусными гепатитами.
Учитывая, что большинство случаев выявляется случайно и когда гепатит уже успел серьезно навредить печени, такая мера могла бы способствовать сокращению количества скрытых случаев и снижению отложенной нагрузки на систему здравоохранения, говорит Коваленко.
В предложенном документе это уточнение отсутствует и говорится, что порядок организации проведения профилактических медицинских осмотров, включающих скрининговые исследования на вирусный гепатит С для отдельных категорий граждан, устанавливается Минздравом.
Также Коваленко отметил, что в документе не нашлось места для гепатита D. По его словам, несмотря на наличие эффективного отечественного препарата для терапии заболевания, места для него который год не находится в программе госгарантий. «Сначала нам говорили, что нет клинических рекомендаций, потом стандартов — сейчас все это есть, а ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с гепатитом D не улучшилась», — добавил Никита Коваленко.
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