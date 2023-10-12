Алиев усомнился в правдивости стремления Армении к миру

«Теперь возникает вопрос: хочет ли Армения мира? На мой взгляд, нет, потому что если бы он (премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Ред.) хотел мира, он бы не отказался от этой возможности (возможности принять участие в заседании. — Ред.). Премьер-министр Армении летит в Гранаду на шесть часов, где участвует в бессмысленном совещании, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, но он не может лететь в Бишкек на 2−3 часа, у него важные дела», — передает слова Алиева азербайджанское агентство Report.
Он также заявил, что Баку готов продолжать работу над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана подчеркнул, что в случае, если армянская сторона откажется от посредничества России в мирном урегулировании конфликта, Баку и Ереван могут провести прямые переговоры. Кроме того, Алиев отметил, что азербайджанская сторона готова рассмотреть любые способы мирного урегулирования, которые предлагают другие страны.
Президент Азербайджана подчеркнул, что хочет не признания позиции Баку, а решения конфликта согласно справедливости и международному праву.
Ранее, 11 октября, Алиев также отметил, что Баку с благодарностью принимает посредничество России в мирном урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Москва является союзником как Азербайджана, так и Армении. Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона была готова встретиться с армянскими коллегами и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 октября, однако встреча не состоялась, потому что Ереван от нее отказался.
До этого, 10 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достигнуто предварительное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о встрече в Брюсселе. По его мнению, это значит, что в течение 2−3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%.
В начале октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, он согласился с азербайджанскими границами в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.
После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. 28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.
В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.