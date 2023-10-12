Главное
Главные новости 12 октября
10:47 (мск), источник: © РИА Новости

Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии

БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, их переговоры состоятся в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Источник: © РИА Новости

Жапаров встретил Путина у конгресс-холла. Церемония официальной встречи прошла в павильоне перед зданием.

В четверг у главы российского государства запланированы отдельные переговоры с киргизским коллегой. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.

Также президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ под председательством Жапарова. В рамках визита Путин также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину
Запад просчитался. Китай нарушил планы США и Европы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир