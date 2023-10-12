Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии

Жапаров встретил Путина у конгресс-холла. Церемония официальной встречи прошла в павильоне перед зданием.
В четверг у главы российского государства запланированы отдельные переговоры с киргизским коллегой. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.
Также президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ под председательством Жапарова. В рамках визита Путин также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.