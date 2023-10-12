13:55 (мск), источник: РБК
Комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Госдума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом чтении 17 октября.
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Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Депутаты рассмотрят проект закона в первом чтении 17 октября. Документ был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предложил всем депутатам стать его авторами.
Он заявил, что Россия на протяжении 23 лет ждала ратификации договора Соединенными Штатами. Теперь Москва будет «руководствоваться исключительно интересами» россиян и российского государства, заключил спикер Госдумы.
|ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН, он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».
|Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон нет. Также договор не ратифицировали Китай, Египет, Иран и Израиль. Индия, Пакистан и Северная Корея его даже не подписали.
Президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Позднее в Кремле уточнили, что слова Путина о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ не означают планов проведения таких испытаний: речь идет лишь о том, чтобы привести ситуацию к единому знаменателю.
Володин пообещал, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что это будет «соответствовать национальным интересам» и станет зеркальным ответом США, которые пока не ратифицировали договор.
Госдепартамент США заявил, что план Москвы служит способом усилить давление на Вашингтон и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.