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14:14 (мск), источник: © РИА Новости

Россия продолжит обеспечивать базу «Кант» в Киргизии современным оружием

БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу «Кант» современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих», — сказал Путин.

Он обратился к командованию и всему личному составу авиабазы, подчеркнув, что власти РФ высоко ценят то, что они несут непростую службу за рубежом.

Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.

В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. По программе у глав государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.

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