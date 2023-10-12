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Палестино-израильский конфликт
14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Нетаньяху пригрозил санкциями за контакты с ХАМАС

Осуществление контактов с группировкой ХАМАС неприемлемо, а делающие подобное должны быть под санкциями. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Источник: AFP 2023

Осуществление контактов с группировкой ХАМАС неприемлемо, а делающие подобное должны быть под санкциями. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

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