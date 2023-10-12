17:41 (мск), источник: © РИА Новости
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, политики обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. По его словам, Путин с Алиевым также планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.
Ушаков отметил, что президент встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал в Бишкек на саммит.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.