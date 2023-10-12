Главное
Палестино-израильский конфликт
17:41 (мск), источник: © РИА Новости

Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии

БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, политики обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. По его словам, Путин с Алиевым также планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.

Ушаков отметил, что президент встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал в Бишкек на саммит.

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'C красным лицом'. В Индии высмеяли Зеленского, униженного страной НАТО
'Жесткие условия': в Польше рассказали, чем Украина расплатится за помощь
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирпереговоры