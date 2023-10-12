Аббас призвал к освобождению удерживаемых Израилем и палестинскими группировками пленных

С таким заявлением он выступил после встречи в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, его слова приводит телеканал Al Jazeera.
«Мы отвергаем практику, связанную с убийствами или жестоким обращением с мирным населением, поскольку она идет вразрез с моральными и религиозными ценностями и нарушает международное право, с обеих сторон», — сказал Аббас призывая «к освобождению гражданских лиц, пленных и задержанных». Президент Палестины также потребовал «немедленного прекращения агрессии против сектора Газа» и подчеркнул «необходимость перехода к политическим действиям для прекращения израильской оккупации».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вооруженного проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Среди палестинцев погибли почти 1,5 тыс. и ранены свыше 6,8 тыс., среди израильтян — до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. ранены.