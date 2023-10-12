Главное
Главные новости к вечеру 12 октября
19:13 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД Франции запретил любые манифестации в поддержку Палестины

Жеральд Дарманен также распорядился усилить охрану более 500 синагог, еврейских учебных заведений и общинных центров.

Источник: AFP 2023

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился не допускать проведение любых манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

По информации агентства AFP, глава МВД разослал телеграмму, в которой потребовал от префектов не только не выдавать разрешения на подобные мероприятия, но и задерживать тех, кто примет участие в манифестации, несмотря на запрет, а также «нарушителей порядка» и непосредственно организаторов акций. «Демонстрации в поддержку Палестины могут спровоцировать нарушение общественного порядка», — мотивировал свое решение министр.

Ранее Дарманен сообщил, что с 7 октября, когда произошли первые нападения боевиков ХАМАС на израильские города, во Франции было зафиксировано более 100 случаев проявления антисемитизма. Еще более 2 тыс. соответствующих призывов было выявлено в интернете. К настоящему моменту 24 человека задержаны в связи с этими инцидентами. По его словам, в основном это были оскорбительные надписи и экстремистские призывы, однако были и более серьезные случаи: нескольких человек задержали с холодным оружием у входов в синагоги и учебные заведения.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке глава МВД распорядился усилить охрану более 500 синагог, еврейских учебных заведений и общинных центров. В этих целях задействованы около 10 тыс. полицейских и жандармов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно поэтому мы крестимся справа налево
Блинкен ответил на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта