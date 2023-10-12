19:13 (мск), источник: ТАСС
Глава МВД Франции запретил любые манифестации в поддержку Палестины
Жеральд Дарманен также распорядился усилить охрану более 500 синагог, еврейских учебных заведений и общинных центров.
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ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился не допускать проведение любых манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.
По информации агентства AFP, глава МВД разослал телеграмму, в которой потребовал от префектов не только не выдавать разрешения на подобные мероприятия, но и задерживать тех, кто примет участие в манифестации, несмотря на запрет, а также «нарушителей порядка» и непосредственно организаторов акций. «Демонстрации в поддержку Палестины могут спровоцировать нарушение общественного порядка», — мотивировал свое решение министр.
Ранее Дарманен сообщил, что с 7 октября, когда произошли первые нападения боевиков ХАМАС на израильские города, во Франции было зафиксировано более 100 случаев проявления антисемитизма. Еще более 2 тыс. соответствующих призывов было выявлено в интернете. К настоящему моменту 24 человека задержаны в связи с этими инцидентами. По его словам, в основном это были оскорбительные надписи и экстремистские призывы, однако были и более серьезные случаи: нескольких человек задержали с холодным оружием у входов в синагоги и учебные заведения.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке глава МВД распорядился усилить охрану более 500 синагог, еврейских учебных заведений и общинных центров. В этих целях задействованы около 10 тыс. полицейских и жандармов.