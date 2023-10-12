Комитет Думы проверит Урганта и Фридмана на дискредитацию и помощь ВСУ

В частности, проверку предлагается провести в отношении телеведущего Ивана Урганта.
Также парламентарии должны проверить деятельность и высказывания: историка моды, ведущего программы «Модный приговор» на «Первом канале» Александра Васильева; миллиардера Михаила Фридмана (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд, в октябре бизнесмен вернулся в Москву из Израиля); юмориста Максима Галкина (признан иноагентом); комика Александра Реввы; Юрия Кудряшова, сына председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова; актера и юмориста Александра Гудкова; блогера Руслана Усачева.
О результатах проверки комитет должен отчитаться перед Госдумой.
Проект поручения внес в Госдуму депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. В документе говорится, что в СМИ и соцсетях широко разошлись сведения о возвращении в России ряда граждан, которые, находясь за границей, публично дискредитировали армию России и руководство страны в связи с военной операцией на Украине.
«В числе таких лиц — представители бизнеса, деятели культуры и искусства, члены семей госслужащих. По данным СМИ, некоторые из них, возможно, осуществляли финансирование Вооруженных сил Украины», — сказано в поручении.
Швыткин предложил поручить комитету запросить данные по числу возбужденных дел о дискредитации армии (как уголовных, так и административных), призывах к санкциям против России и финансировании ВСУ (ст. 275 УК, госизмена). Затем комитет должен установить и привлечь к ответственности виновных в публичной дискредитации армии и финансировании армии Украины.