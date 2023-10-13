В Конгрессе заявили, что США должны быть готовы к одновременным конфликтам с РФ и КНР

«Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий», — заявляют авторы доклада, говоря о Европе и Азии.
По их версии, «угрозы [со стороны России и Китая] таковы, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны быть готовы к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно». «Существующая программа модернизации ядерных сил абсолютно необходима, хотя и недостаточна для противостояния новым угрозам, исходящим от России и Китая», — полагают эксперты.
Они считают, что «нынешняя программа модернизации должна быть расширена, чтобы обеспечить сохранение эффективности ядерной стратегии США» из-за РФ и КНР.
Так, комиссия рекомендует Пентагону «наращивать строительство кораблей с ядерными силовыми установками», в частности атомных подводных лодок.
Кроме того, «ряд членов комиссии считает неизбежным увеличение масштабов ядерного арсенала США и количества средств доставки». «Размер и состав ядерных сил должен учитывать возможность объединенных агрессивных действий со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как угрозу “меньшего масштаба”. Соединенным Штатам необходима ядерная стратегия, способная одновременно сдерживать обе страны», — утверждают авторы доклада.
Они также предлагают «решить вопрос о необходимости развертывания или базирования ядерных сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Эксперты полагают, что «Соединенные Штаты должны разработать и ввести в эксплуатацию интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные сдерживать и отражать атаки со стороны России и Китая, а также наметить возможности, необходимые для противостояния северокорейской угрозе». «По оценке комиссии, США должны учитывать возможность того, что Иран будет обладать ядерным оружием в период 2027—2035 годов», — говорится в докладе, в котором также подчеркивается необходимость расширения потенциала обычных вооружений США.
Как в начале месяца заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, «Запад продолжает повышать ставки, опасно балансируя на грани прямого военного столкновения ядерных держав». По его словам, у России «вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США плана по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору о ракетах средней и меньшей дальности». Дипломат подчеркнул, что «нельзя исключать и дальнейшего негативного развития событий вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановлено вследствие деструктивной политики США».