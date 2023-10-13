Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования

«Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры», — сказал он.
Афанасьев пояснил, что магистратура должна занять новое место в системе высшего образования, не подменяя другие уровни обучения. «С названием — специализированное высшее образование — она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама», — уточнил он.
12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023—2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.
Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура.
Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем — от четырех до шести лет, в магистратуре — от одного года до трех лет. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на новые стандарты переведены 111 специальностей.
По данным Минобрнауки, полный переход вузов на новые стандарты планируется с 1 сентября 2025 года.